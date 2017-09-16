Ahmet Hakan: Bırak laga lugayı da şu 7 soruya cevap ver Amerikalı Mücahit

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan ve TMSF’ye devrinin engellenmesi dolayısıyla mudilerinin 16 yıldır ödeme alamadığı İhlas Finans Bankası'nın sahibi Mücahit Ören'e seslenerek cevaplaması için kendisi hakkında 7 soru sordu.

Ahmet Hakan'ın "Bırak laga lugayı da şu 7 soruya cevap ver Amerikalı Mücahit" başlığıyla yayımlanan (16 Eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Amerika'nın askeri misin?

1- Sen Amerika’nın çıkarlarını koruyacağına, gerekirse Amerika için asker olacağına, gerekirse CIA’ye hizmet edeceğine şerefin üzerine yemin etmedin mi? Sen şu anda Amerikan vatandaşı mısın? Kimliğinde ne yazıyor? Medya patronu olarak yeminine bağlı kalıp Amerika’ya hizmet ediyor musun?

Vatandaşa borcun kaç para?

2- İhlas Finans mağdurlarına kaç para borcun var? Lüks ve şatafatlı bir hayat yaşadığın halde neden 17 yıldır bu borcunu ödemiyorsun? Neden lüks yazlıklarını falan satıp gariban vatandaşların gasp ettiğin paralarını ödemiyorsun?

Tetikçi mi besliyorsun?

3- Yalan yanlış haberler yaptırmak, FETÖ usulü kampanyalar düzenlemek, her gün yeni iftiralar yumurtlamak için kucağında tetikçi mi besliyorsun? İhlaszedeleri gündeme getirdik diye tetikçilerinle bize mi saldırıyorsun? Garibanların parasını vermek yerine bulduğun yöntem bu mu?

28 Şubat'a selam durmadın mı?

4- Bugün çıkıp 28 Şubat dosyası falan açmaya çalışıyorsun. Oysa sen 28 Şubat’a selam durmuş adamsın. Gazetende 29 Şubat’ın ertesi günü “Büyük uzlaşma” diye manşet atıp 28 Şubat’a yalakalık yaptın. Attığın o manşete rağmen bugün çıkıp da 28 Şubat goygoyu yapmaya utanmıyor musun?

Gırtlağından nasıl geçiyor?

5- Ellerindeki üç kuruşlarını size güvenip emanet eden insanlara borcunu ödemiyorsun ama yediğin önünde, yemediğin arkanda... Sana parasını kaptırıp kanserden ölen vatandaşları düşünürken yediğin lokmalar boğazından nasıl geçiyor? Bize anlatır mısın?

Işıkçıların reisi misin?

6- “Işıkçılar” diye bir grubun reisi misin sen? Babadan oğula geçen bir reislik mekanizması mı var sizde? FETÖ gibi örgütlü bir yapı mısınız siz? Bu yapıyı bir arada tutan temel saikler nelerdir?

Çevik Bir'e teslim olmadınız mı?

7- 28 Şubat’ta Çevik Bir size “Yazarınızı ikaz ediniz” dediğinde... “O yazarın işi bitmiştir Paşam” demediniz mi? Çevik Bir size “Kardeşim sadece ikaz etmeniz yeterli” dediği halde... Siz yazarınızı kapının önüne koymadınız mı? Bu utanmazlık, bu rezillik, bu pişkinlik nedir?