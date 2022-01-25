Ahmet Hakan: Bir hukuk devletinde yapılan bir basın açıklamasında "Kafalarına sıkacağız" diye bir cümlenin yer alması, çok ama çok büyük bir faciadır

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2017'deki şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra "Şehitlerimize laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız" diye açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'nu eleştirdi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Adında '15 Temmuz' bulunan bir grubun basın açıklamasına rastladım sosyal medyada. İktidar yanlısı bir grup bu. 'Kafalarına sıkacağız' diyorlar yaptıkları basın açıklamasında. Bu sözü duyar duymaz... Ben de herkes gibi irkildim.

Hangi gerekçeye yaslanırsa yaslansın... Hangi bağlamda söylenirse söylensin... Hangi kesime yönelirse yönelsin... Bir hukuk devletinde yapılan bir basın açıklamasında... 'Kafalarına sıkacağız' diye bir cümlenin yer alması, çok ama çok büyük bir faciadır."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu: Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız

Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme