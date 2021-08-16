Ahmet Hakan: Biden, Afgan kadınlarını resmen cehennemin ortasında bıraktı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının kontrolünü eline almasının ardından kaleme aldığı yazısında "Bizdeki Biden’cılar, ABD seçimleri sırasında... Televizyon ekranlarından bilmiş bilmiş ahkam kesiyorlardı. 'Biden’lı dünya, Trump’lı dünya gibi olmayacak' diyorlardı. 'Artık yepyeni bir dünya geliyor' diyorlardı. 'İnsan hakları ve demokrasinin yeniden yükselişini göreceğiz' diyorlardı. Biden geldi. Ve Afganistan’ı resmen ve alenen Taliban’a teslim etti.

Yani Biden... Afgan kadınlarını, resmen cehennemin ortasında bıraktı. Sadece Afgan kadınlarını mı Taliban kafasına uymayan herkesi, barbarlığın insafına terk etti. Televizyon ekranlarında, 'Biden gelecek / Dertler bitecek' diye müjdeler yağdıran bilmişlere sesleniyorum: Online mısınız?" ifadelerini kullandı.

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