Ahmet Hakan: Biden'a Türkiye'yi kaybetmenin ne anlama geldiği gösterilmeli

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına ilişkin olarak, "Biden'a Türkiye'yi kaybetmenin ne anlama geldiği gösterilmeli" dedi.

Hakan, yazısında, "Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle: Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı... Aynı duyguda birleşmiş durumda. İktidar yanlıları, Nutuk’ta Atatürk’ün Ermeni olaylarını anlattığı kısımları paylaşırken... Atatürkçüler, Hınçak suikastçıya selam sarkıtan Boğaziçi Dayanışması’na had bildiriyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti... Hepsi aynı noktada. Emekli generaller ve emekli büyükelçiler, tarihi belgelerle iftiranın iftira olduğunu kanıtlamaya çalışırken... Kâzım Karabekir’in kızının anlattıkları herkesin ortak referansı oluyor. Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sözcü... Gazetelerin manşeti ortak. Sağcısı solcusu, liberali ulusalcısı, İslamcısı Atatürkçüsü... Milletin isyanı da ortak. Bütün tartışmalarımızı, polemiklerimizi, çekişmelerimizi paranteze aldık. Cepheleşme yok artık... Tek bir cephe var. Kutuplaşma yok artık... Tek bir kutup var. Teşekkürler Biden Bey! Hiçbir güç... Bu denli dağınık olan iç cepheyi, bu kadar hızlı bir şekilde toparlayamazdı. Bir süreliğine de olsa... İç cepheyi birleştirdin. Eline, emeğine sağlık. Işıklar içinde kal" ifadesini kullandı.

Hakan, "Ben şu aşamadan sonra sadece ve sadece şunun yapılmasını istiyorum: Birkaç lobi faaliyetine teslim olan Biden’a Türkiye’yi kaybetmenin ne anlama geldiği ve neyi göze aldığı, onun kavrayabileceği bir netlikte gösterilmeli" görüşünü savundu.