Ahmet Hakan: Benim anladığım şudur; Millet İttifakı'nın adayı şu üç isimden biri olacak

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan biri olacağını savundu.

Hakan "Benim anladığım şudur: Millet İttifakı'nın adayı şu üç isimden biri olacak" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Siz bakmayın Özgür Demirtaş, Muhtar Kent türü zırvalara. Millet İttifakı’nın adayı, şu üç isimden biri olacak:

Bir: Kemal Kılıçdaroğlu. İki: Ekrem İmamoğlu. Üç: Mansur Yavaş.

Bu üç ismin dışında kalan isimlerin tümü...

Ya fantezi peşinde koşmanın ürünüdür ya da hedef şaşırtmaca maksatlı olarak ortaya çıkarılmaktadır."

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TIKLAYIN - CHP’li vekil, Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasını yalanladı: Cumhurbaşkanı adaylığı için üç isim öne çıkıyor