Ahmet Hakan: Beni dinlemiyorsunuz bari İlhan Kesici'yi dinleyin

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni politika, üslup ve dil bulunması gerektiğini söyleyen CHP'li İlhan Kesici'ye parti içinde kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Hakan, "İihan Kesici’nin Habertürk’te yaptığı açıklamalar arasından iktidar yanlıları Fatih tablosu üzerinden İmamoğlu’nu eleştirmesini, iktidar karşıtları ise Sağlık Bakanı’nı başarılı bulmamasını öne çıkardı. Oysa İlhan Kesici’nin açıklamaları arasında asıl öne çıkarılması gereken bölümler bunlar değildi." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Şuydu: 'Sayın Cumhurbaşkanı’na 10 kere, 12 kere oy vermiş bir halk var ortada. 2002’de oy vermiş, 2004’te oy vermiş, 2007’de oy vermiş... 2010’da oy vermiş. Referandumlarda oy vermiş. Kaç kere oy vermiş yani... Şimdi halkın bu kadar oy verdiği insana, sen sert bir yaklaşım içinde bulunursan... Adam senin yüzüne bakmaz.' Yani demek istiyor ki İlhan Kesici... 'Biz CHP olarak yeni bir Recep Tayyip Erdoğan politikası, dili ve üslubu geliştirmeliyiz.' Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle doğru bir yaklaşım bu." görüşünü savundu.

Hakan, "CHP’nin artık iyiden iyiye oturmuş, belirginleşmiş ve klasikleşmiş tavrı şudur: Tayyip Erdoğan’a en ağır bir şekilde yükleniyorlar da yükleniyorlar. Sonuç? Sonuçta şu iki şey oluyor: Bir: Çok keskin Erdoğan muhaliflerinin yürekleri soğuyor. İki: Ama partinin oyu bir gıdım yükselmiyor. Ortada defalarca test edilmiş, sonuçları görülmüş, denenmiş bir tavır var. Denenmiş, olmamış. Denenmiş, olmamış. Denenmiş, olmamış. Denenmiş, olmamış. Denenmiş, olmamış. Denenmiş, olmamış. Olmamış da olmamış yani. Ne yapılır böyle bir durumda? 'Denedik, olmadı' diyerek yeni bir şey denemeye kalkışılmaz mı? Kaç kere söyledim, 'Yeni bir şey deneyin' diye beni dinlemediler. Bari İlhan Kesici’yi dinleseler." ifadesini kullandı.

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