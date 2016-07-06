Ahmet Hakan: Ramazanın bitmesine en çok Nihat Hatipoğlu üzülmüştür

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ramazan Bayramı'nda trafik polislerinin daha fazla hoşgörülü olduklarını savunarak, "Bayram ziyaretlerinde elindeki telefonu iki dakika olsun bırakamayanlara şöyle beddua edilebilir: Melih Gökçek gibi olasın" dedi. "Partiler arası bayramlaşma törenlerine 'Saray’da bayramlaşma' faslı da eklenemez mi?" diye soran Hakan, "Artık bayram mesajlarında lügat paralayan pek kalmadı. 'Mutlu bayramlar' deyip işi bitiriyorlar. Çok üzücü" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Gelin, bu alçaklara şu bedduayı edelim" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bayrama bir gün kala...

Medine’de, Hazreti Peygamber’in makamında...

Canlı bomba olup kendilerini patlatan imansız azgınlara...

Gelin, hep birlikte beddua edelim.

*

Şöyle diyelim:

- Bu imansızları perişan eyle Allah’ım.

- Bu alçaklardan medet umanları kahreyle Allah’ım.

- Bu hainlere gönül verenleri mahveyle Allah’ım.

- Bu insanlık düşmanlarıyla iş tutanları helak eyle Allah’ım.

- Bu müşrikleri bile sollayan şerefsizleri rezil rüsva eyle Allah’ım.

- Bu pervasız ve cüretkâr pisliklere fırsat verme Allah’ım.

*

Âmin diyelim hep birden...

Âmin, âmin, âmin...

Bayram sayıklamaları

- EV baklavası! Muhteşem bir şey...

*

- Bayram ziyaretlerinde elindeki telefonu iki dakika olsun bırakamayanlara şöyle beddua edilebilir: Melih Gökçek gibi olasın.

*

- Bayramda trafik polisleri acayip hoşgörülü oluyor.

*

- Partiler arası bayramlaşma törenlerine “Saray’da bayramlaşma” faslı da eklenemez mi?

*

- Artık bayram mesajlarında lügat paralayan pek kalmadı. “Mutlu bayramlar” deyip işi bitiriyorlar. Çok üzücü.

*

- Anne böreği! Şahane bir şey...

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- Cübbeli Ahmet’in bir vaazına rastladım sosyal medyada. Şöyle diyor: “Kaliteli çikolata alın, ucuza kaçmayın. Üç kilo ucuz çikolata alacağına bir kilo kaliteli çikolata al. Öbürüne boya katılıyor, çocuğu zehirleyeceksin mübarek adam! Her şeyi ben mi anlatayım ya.” Güldüm, alkışladım ve katıldım.

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- Ramazanın bittiğine en fazla üzülen şahsiyetin Nihat Hatipoğlu olduğuna bahse girerim.