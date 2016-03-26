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Ahmet Hakan: Başörtüsü görünce çıldıran Enver Aysever, mini etek görünce deliye dönen Akit kadar yobaz

"İki yobaz da başkalarının keyiflerinin kâhyası olmaya fazlasıyla meraklı"

26 Mart 2016 18:46

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye ile İsveç arasında oynanan hazırlık maçında, seromoniye A Milli Futbol Takımı ile birlikte çıkan başörtülü çocuklar için "Küçücük çocukların saçlarından tahrik olanların ülkesi, yazıklar olsun" diyen gazeteci Enver Aysever'i eleştirdi. "Mini etek görünce deliye dönen Akit falan yobazsa, Başörtüsü görünce çılgına dönen Enver falan da yobaz" ifadelerini kullanan Hakan, "bu iki yobaz arasında aslında pek fark yok. İki yobaz da başkalarının keyiflerinin kâhyası olmaya fazlasıyla meraklı, ikisi de kıyafet zabıtalığını pek seviyor" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın, "Gitti Balyoz darbe planı geldi Reza darbe planı" başlığıyla yayımlanan (26 Mart 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Mini etek görünce deliye dönen Akit falan yobazsa... 

Başörtüsü görünce çılgına dönen Enver falan da yobaz.

*

Ve bu iki yobaz arasında aslında pek fark yok:

-İki yobaz da başkalarının keyiflerinin kâhyası olmaya fazlasıyla meraklı.

-İki yobaz da kıyafet zabıtalığını pek seviyor.

-İki yobaz da sadece kendi kıyafet tarzının tek tarz olmasını istiyor.

-İki yobaz da farklılığa karşı saygısız...

-İki yobaz da baktığında insan değil kıyafet görüyor"

 

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