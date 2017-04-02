Ahmet Hakan: Başbakan MHP tabanından oy gelmeyince, nöbete yine Kürtleri çağırdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Biz aynı ezgilerle yürek tellerimize dokunan Ahmet Kaya ve Şivan Perwer’iz" açıklamasıyla ilgili olarak "MHP tabanından beklenen oy gelmeyince ne yapsın Binali Bey? Hemen; 'Yetiş ya Şivan Perwer', 'Yetiş ya Ahmet Kaya'. Milliyetçiler olmayınca nöbete her zaman olduğu gibi yine Kürtler çağrılıyor yani" dedi.

Ahmet Hakan'ın "4 maddede Ülker’in gofret reklamı olayı" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- MADDE BİR: Reklam çok kötü... Çok berbat... Ne dediği anlaşılmıyor... 1 Nisan temasına hiç uymayan abartılı bir gerilimi var... O kadar kötü bir reklam ki... Komploya en kapalı insanın bile aklına “acaba mı?” sorusunu getiriyor.

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- MADDE İKİ: Reklama yüklenen anlam, o anlam üzerinden seferberlik çıkarma, teyakkuza geçme falan... Hepsi ama hepsi çok abartılı, çok paranoyakça, çok gereksiz...

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- MADDE ÜÇ: Kimse sormadı: Darbeciler, yapacakları darbenin işaretini ülkenin en büyük bisküvi üreticisinin reklam filmi üzerinden verirler mi? Verirlerse bundan maksatları ne? Koca firma, böyle bir riski niye alır?

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- MADDE DÖRT: Ülker, ortaya çıkan krizi hiç ama hiç yönetemedi. Reklam filmine sahip çıkıp çıkmadıkları anlaşılamadı... Reklam filmine mi, yoksa reklam filmini farklı şekilde algılatanlara mı tepki gösterdikleri de anlaşılamadı.

Yetiş ya Şivan Perwer! Yetiş ya Ahmet Kaya!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Van mitinginde...

Ahmet Kaya ile Şivan Perwer’e selam çaktı.

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MHP tabanından beklenen oy gelmeyince...

Ne yapsın Binali Bey?

Hemen...

-Yetiş ya Şivan Perwer!

-Yetiş ya Ahmet Kaya!

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Milliyetçiler olmayınca...

Nöbete her zaman olduğu gibi yine Kürtler çağrılıyor yani...