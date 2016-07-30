15 Temmuz darbe girişimiyle olarak dün yazdığı yazıda "Sen ne büyükmüşsün hey Atatürk" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyada kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Ahmet Hakan, "Atatürk sevgisine engel olan beş antipatik tip" başlıklı yazısında bu beş kategoriyi şöyle sıraladı:

Bir: "Sen ne hakla bizim koca Atatürk'ümüze 'ey' yerine 'hey' diye seslenirsin" diye çıkışarak Atatürk'e "kutsal hoca efendi" muamelesi çeken sersem tip.

İki: “Atatürk’ün önemini şimdi mi fark ettin” diye laf sokarak gelişmelerin neden olduğu zihin açıcılığı hesaba katmayan katı, sekter ve gıcık tip.



Üç: “Ne güzel, kendisiyle samimiyetle hesaplaşmış” demek yerine “Ne bilelim senin samimi olduğunu” diyerek Atatürk zabitliğine soyunan ham yobaz tip.



Dört: “Bazı insanların Atatürk’ten soğumasında bizim gibi ahmak tiplerin acaba hiç mi etkisi olmadı” diye düşünmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen gerekçesiz kibirli tip.



Beş: Birinin kendisiyle aynı çizgiye gelmiş olmasından mutluluk çıkarmak yerine öfke ve kızgınlık çıkaran aptal tip.

"Sen ne büyükmüşsün" demişti

Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak dün yazdığı yazıda, "Sen ne büyükmüşsün hey Atatürk! Senin yüzünü Batı'ya dönüşüne epey karşı çıkmışlığım vardır. Bugün geldiğimiz şu noktada. 'İyi ki yüzünü ve yüzümüzü Batı’ya döndürmüşsün' diyorum, başka da bir şey demiyorum" demişti. "Senin ülkeye getirdiğin laiklik ilkesine epey laf saydırmışlığım vardır" ifadesini kullanan Hakan, "Bugün geldiğimiz şu noktada, "'İyi ki laiklik ilkesini hayata geçirmişsin' diyorum, başka da bir şey demiyorum" ifadelerine yer vermişti.



