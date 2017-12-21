Ahmet Hakan: 'Araplar bizi arkadan vurdu' tezi o kadar da yalan değilmiş!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı tarafından Fahreddin Paşa için "Hırsız" demesine tepki gösterdi. Hakan, Cumhuraşkanı Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında sarf ettiği "Araplar bizi arkadan vurdu’ yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir" sözünü hatırlatarak "Araplar bizi arkadan vurdu” tezi... O kadar da yalan değilmiş. Demek ki neymiş? Araplar bizi arkadan vurdu” tezini... Bir kenara bırakmanın vakti tam olarak gelmemiş" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Araplar bizi arkadan vurdu’ o kadar da yalan değilmiş!" başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok değil daha geçen temmuz ayında...

Şöyle demişti:

“Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer alan ‘Araplar bizi arkadan vurdu’ yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir.”

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin densiz Dışişleri Bakanı, Medine’yi kahramanca savunan Fahreddin Paşa için “hırsız” deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez “Araplar bizi arkadan vurdu” tezine hak verdiğini gösterir bir çıkış yaptı.

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Söz konusu densize şöyle çıkıştı Erdoğan:

“Fahrettin Paşa Medine’yi 2 yıl 7 ay müdafaa etti. Ey bize bühtanda bulunan zavallı! Senin ceddin neredeydi?”

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Sorunun cevabını ben vereyim:

O densizin ceddi, o sırada bizi arkamızdan vurmakla meşguldü.

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Demek ki neymiş?

“Araplar bizi arkadan vurdu” tezi... O kadar da yalan değilmiş.

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Demek ki neymiş?

“Araplar bizi arkadan vurdu” tezini... Bir kenara bırakmanın vakti tam olarak gelmemiş.