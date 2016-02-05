Ahmet Hakan: Ankara Erdoğan'ın Davutoğlu'ndan memnun olmadığını konuşuyor, alternatifler belirlenmiş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP kulislerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Davutoğlu'dan hoşnut olmadığını, Ahmet Davutoğlu'nun alternatifi olarak Numan Kurtulmuş yada Binali Yıldırım'ın belirlendiğini yazdı. İki gündür Ankara'da olduğunu söyleyen Hakan, "Ben 'Davutoğlu pragmatiktir, çözer bu sorunu” dedikçe, 'Sen Tayyip Erdoğan’ı

hiç tanımıyorsun' tarzı çıkışlara maruz kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Herkes bunu konuşuyor" başlığıyla yayımlanan (5 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İki gündür Ankara'dayım.

Nereye gidersem gideyim, hangi kapıyı çalarsam çalayım, kiminle temas kurarsam kurayım...

Hep aynı cümleleri işitiyorum:

-Duydun mu?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu’ndan hiç hoşnut değilmiş.

-Öyle böyle değil ama...

-Bu iş bitmiş resmen.

-Artık geri dönülemez noktaya gelinmiş.

-Davutoğlu’nun alternatifleri bile belirlenmiş.

-Ya Numan Kurtulmuş ya da Binali Yıldırım.

*

Herkes ama herkes aynı şeyleri söylüyor.

-Kimi fısıltıyla...

-Kimi dehşetengiz bir sırrı

açıklar gibi...

-Kimi gürül gürül...

-Kimi sıradan bir bilgi verir gibi...

*

Daldığım kulislerde hep aynı şey oluyor:

-Ben “Deliliniz ne? Nereden çıkarıyorsunuz bunu?” dedikçe... “Olan biteni

okumaktan da mı acizsin” diye azarlanıyorum.

-Ben “Onlar arada gerilseler de sonuçta barışırlar” dedikçe... “Senin dünyadan

haberin yok be birader” şeklinde bir muamele görüyorum.

-Ben “Davutoğlu pragmatiktir, çözer bu sorunu” dedikçe... “Sen Tayyip Erdoğan’ı

hiç tanımıyorsun” tarzı çıkışlara maruz kalıyorum.

*

Bakalım göreceğiz:

Bu bir Ankara abartması mı?

Yoksa...

Herkesin bildiği ama kimsenin yazmadığı bir sır mı?