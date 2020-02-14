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Ahmet Hakan: Akşam olunca açıyor CNN Türk'ü, kim çıkmış, kim çıkmamış bakıyor

14 Şubat 2020 07:23

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN Türk'ü boykot kararına rağmen televizyona çıkan Ümit Kocasakal hakkındaki ihraç kararını, "Şu Tuncay Özkan'ın yaptığına bakar mısınız? Adam resmen bütün mesaisini CNN Türk'e ayırmış durumda. Akşam olunca... Açıyor CNN Türk'ü... Bakıyor, kim çıkmış, kim çıkmamış, ertesi gün de hemen başlatıyor CHP'den ihraç istemini" sözleriyle eleştirdi.

Ahmet Hakan'ın "Tuncay Özkan'ın yeni görevi: CNN Türk hafiyeliği" başlıklı yazısında CHP'nin boykot kararını takip eden Özkan'a yönelik sözleri şöyle: "AK Parti’yi bırakmış, İdlib’i bırakmış, memlekette olup bitenleri bırakmış, örgüt çalışmalarını bırakmış, FETÖ’nün siyasi ayağını bırakmış, iktidara alternatif olmak için çaba göstermeyi bırakmış, ekonomiyi bırakmış, hukuku bırakmış."

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