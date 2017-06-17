Ahmet Hakan: Abi siz nasıl muhalefet istiyorsunuz, bi açıklayın

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefeti eleştiren iktidar kanadıyla ilgili "Muahlefet sadece demeç verip beyanat patlattığında.İktidar yanlıları başlıyor eleştirmeye.Muhalefet, yürüyüş falan yaparak azıcık etkili olmaya kalkıştığında ise, İktidar yanlıları yine başlıyor eleştirmeye. Abi siz nasıl muhalefet istiyorsunuz, bi açıklayın" yorumunda bulundu.

Washington'daki olaylar sonrasında 12 koruması hakkındaki yakalama kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Bu nasıl hukuk" demecine ilişkin Hakan "Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Bu nasıl hukuk' diyordu. Sözün özü şu:Herkes kendi hukuku ihlal edilince...'Bu nasıl hukuk' diyor." ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan ( 17 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Muahlefet sadece demeç verip beyanat patlattığında...

İktidar yanlıları başlıyor eleştirmeye...

Dedikleri şu:

“Muhalefet öyle etkisiz ki... Tayyip Bey özeleştiri yaparak muhalefet açığını kapatmaya çalışıyor.”

*

Muhalefet, yürüyüş falan yaparak azıcık etkili olmaya kalkıştığında ise...

İktidar yanlıları yine başlıyor eleştirmeye...

Dedikleri şu:

“Bu suçtur. Yürüyerek olmaz... Böyle muhalefet olmaz... Buna muhalefet denmez.”

*

Bu gidişle...

En sonunda “Aslında muhalefete gerek yok” diyecekler.

Bu nasıl hukuk?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’ya “Bu nasıl hukuk” dediği sırada...

Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu nasıl hukuk” diyordu.

*

Sözün özü şu:

Herkes kendi hukuku ihlal edilince...

“Bu nasıl hukuk” diyor.

TEDBİRİMİZİ ALACAKMIŞIZ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çalışma başlayınca...

İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek için 7 saat harcamak gerekti ya...

Ulaştırma Bakanı şöyle demiş: “Vatandaş tedbirini alsın.”

*

Sayın Bakan...

Nasıl bir tedbir alsın vatandaş? Kollarına kanat mı taktırsın? İşe mi gitmesin? Boğazı yüzerek mi geçsin?

CHP ŞUNLARI HESABA KATTI MI?

- BAYRAMDA ne yapacaklar? Yürümeye devam mı?

*

- Provokasyonlara karşı ne yapacaklar? Önlem aldılar mı?

*

- Birinci gün, ikinci gün ilgi tamam... Peki ama ya sonraki günler? İlgiyi diri tutmayı nasıl başaracaklar?

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- “Pat” diye Enis Berberoğlu tahliye edilirse... Ne olacak? “Küt” diye kesecekler mi yürüyüşü?

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- Her gün 20 kilometre... Biraz fazla değil mi? Acaba günde 20 bin adım falan mı denseydi?

NE YAPARKEN GÜZELLEŞİRİZ

- KİTAP okurken...

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- Emekten yana tavır alırken...

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- Kedi severken...

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- Haksızlık karşısında susmazken...

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- Konser dinlerken...

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- Vicdanının sesine kulak verirken...

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- Film tartışırken...

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- Hadsize had bildirirken...

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- Düşene vurana karşı çıkarken...

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- Kula kulluk etmezken...

YÜRÜMEK HAKTIR

- VANDALLIK yapılmazsa...

- Barışçıllık elden bırakılmazsa...

- Provokasyonlara bulaşılmazsa...

- Kışkırtıcılığa kayılmazsa...

- Kargaşaya ve kaosa yol açılmazsa...

- Huzur bozulmazsa...

YÜRÜMEK herkese anasının ak sütü gibi helaldir.

[Abi siz nasıl muhalefet istiyorsunuz, bi açıklayın]

TARKAN’IN ALBÜMÜ İÇİN YEDİ SAPTAMA

- BİR: Her güzel albüm gibi bu da dinlendikçe güzelleşenlerden...

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- İKİ: Her güzel albüm gibi bu da her derde deva...

- ÜÇ: Her güzel albüm gibi bu da flörtöz sloganlar bahşediyor.

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- DÖRT: Her güzel albüm gibi bu da azıcık sosyal içerik barındıyor.

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- BEŞ: Her güzel albüm gibi bu da kıpır kıpır...

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- ALTI: Her güzel albüm gibi bu da Sezen ve Nazan bestelerine sahip...

*

- YEDİ: Her güzel albüm gibi bu da 10 numara...

BUNLAR SENİN HAKKINDIR

- CANIN istemediğinde telefonlara cevap vermeyebilirsin.

*

- Sana telefonda bir şeyler pazarlamaya kalkışan insanı azarlayabilirsin.

- Elektronik postalarına bakmak zorunda değilsin.

*

- Mesaj atana dönmek zorunda değilsin.

TOM YA DA SAM

AMERİKA’da korumaları hakkında yakalama kararı çıkarılmasına şöyle tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Bu korumalar, beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika’ya götürüyorum? Amerika’nın Hans’ı ile George’u ile mi kendimi koruyacağım?”

*

George eh işte ama Hans hiç olmamış.

Çünkü Hans diye Alman’a denir.

Tıpkı Türk’e Mehmet dendiği gibi...

*

Amerika için en uygunu ya Tom’dur ya da Sam...