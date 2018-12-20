Ahmet Hakan: Abdullah Gül parti kuracaksa adını 'Bir Tereddüdün Partisi' koysun

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "parti kuracağı" iddiası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Gül parti kurma ihtimalini ti'ye aldı. Hakan partinin kurulmasında durumunda adının “Bir Tereddüdün Partisi” olmasını önerdi.

Hakan, bugünkü (20 Aralık 2018) "Hulusi Akar mı yendi? Özgür Özel mi yendi?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Abdullah Gül parti kuracak mı, kurmayacak mı bilmiyorum ama partisine bir isim önerebilirim:

'Bir Tereddüdün Partisi' koysun partisinin adını."