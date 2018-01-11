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Ahmet Hakan: Abdullah Gül olayı bitmiştir

"Geçmiş olsun"

11 Ocak 2018 11:47

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, siyasete geri döneceği konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili, "Olayı bitmiştir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paylaşım için, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir"  demişti. Erdoğan, "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

Hakan'ın "Abdullah Gül olayı bitmiştir" başlığıyla (11 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Lider olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.

Fakat buna rağmen...

Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:

- Abdullah Gül’den bir lider çıkmayacağı...

- Abdullah Gül’ün bir lider olamayacağı...

- Abdullah Gül’ün bir liderlik sergileyemeyeceği...

Kabak gibi ortaya çıkmıştır.

*

Peki ne olmuştur da...

Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?

*

Şöyle olmuştur:

*

Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine risk alarak...

- Abdullah Gül’e meydan okumuştur.

- Abdullah Gül’ü yol ayrımına getirmiştir.

- Abdullah Gül’ü tavır almaya zorlamıştır.

*

Abdullah Gül ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak...

Bu büyük meydan okumaya karşı...

Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir.

- Bırakın minnacık bir itirazı... Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.

- Bırakın kısık sesli bir meydan okumayı... “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.

- Bırakın en alt düzeyden bir dik duruşu... Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.

*

Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri...

Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?

*

Geçmiş olsun!

Bu şarkı burada bitmiştir.

 

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