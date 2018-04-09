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Ahmet Hakan: 87 CHP kulisçisiyle mavra çevirdim, 72 kanaat önderine kahve ısmarladım, işte elde ettiklerim

"Sarıgül banko Şişli'den aday olacak"

09 Nisan 2018 12:40

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. "Seksen yedi CHP kulisçisi ile mavra çevirdim. Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım" diyen Hakan, birtakım isimlere yer verdiği yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediğini, ancak parti tabanında bu fikrin hoş karşılanmadığını iddia etti. 

Ahmet Hakan'ın "CHP’nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan (9 Nisan 2018) yazısında yer alan isimler ve aday gösterilmek istedikleri şehirler şöyle:

Antalya: Muhittin Böcek olacak... Muhittin Bey, şu anda Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı... Kesin gibi... Kesine yakın... Hatta kesin.

Mersin:  Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay... Mersin’den CHP’nin adayı olacak... Kesin gibi... Hatta kepkesin.

Muğla: Mevcut başkan Osman Gürün’le yola devam edecekler gibi... Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa... Sürpriz olur.

Adana: Soner Çetin olacak... Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı... Adaylığı kesine çok yakın.

İstanbul:  Engin Altay... Akif Hamzaçebi... Gürsel Tekin... Mahmut Tanal... Aykut Erdoğdu... İstekli olan isimler bunlar... Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak... Bu isimlerin dışında bir isim olacak...

Ankara: Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki isim: Mansur Yavaş... Mansur Yavaş’la bir görüşme falan yapılmamış. Ancak tabanda Mansur Yavaş’a karşı homurdanmalar var. Eğer bu homurdanmalar artarsa... Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler devreye girebilir.

İzmir: Aziz Kocaoğludevam etmek istiyor... Devam edebilir de... Fakat tabandan değişim sesleri de yükselmiyor değil... Eğer o sesler çok ama çok güçlü çıkarsa... Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tuncay Özkan alternatif isimler olabilir.

Şişli: Kime rastlasam, kime sorsam... Hepsinden işittiğim söz aynı... Hepsi ama hepsi... “Sarıgül Şişli’den aday olacak... Banko” diyorlar.

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Ahmet HakanKemal KılıçdaroğluCHPbelediye başkanlarıyerel seçim2019

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