Ahmet Güral Karayılmaz: "Herkes Samsunspor için elini taşın altına sokmalı"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor’un ciddi ekonomik krizin içerisinde olduğunu belirterek, 11 yabancı futbolcuya ciddi borçlarının olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri\'nde antrenör Engin İpek yönetiminde sürdürdü. Düz koşu ile başlayan idman daha sonra çift kale maçla sona erdi. İdmanı izleyen ve kayyum heyetinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, takımın ciddi şekilde ekonomik krizin içerisinde olduğunu söyledi.

Samsunspor’un puanının silinmesinin gündemde olduğunu belirten Karayılmaz, \"Şu anda 8-9 tane eski futbolcunun borçları var. Bunları gündeme getirdik. Hepsinin mali tablosunu oluşturuyoruz. Gelirimizi giderimizi dengeli bir şekle getirip bir çıkış yolu arayacağız. Samsunspor ciddi ekonomik krizin içerisinde devam etmektedir. Bu kriz böyle devam ettiği sürece ayakta kalmamız kolay olmayacak. Herkesin taşın altına elini sokmasını bekliyorum” dedi.

Konuşmasında iş adamlarına seslenen Karayılmaz, \"Ekonomik durumu iyi olan arkadaşlarım, iş adamlarımız ‘Ben şu futbolcunun geçmişe dönük borçlarını ödeyeyim\' dedikleri taktirde bize nefes alma noktasında kazanç sağlayabilirler. Böyle arkadaşlarımız varsa bizimle iletişime geçebilirler. Ben bütün evraklarıyla onlara bu derdimizi anlatıp, bir çözüm bulma noktasında birlikte her türlü hareketi yapma noktasına gideceğimizi taahhüdünü veriyorum\" diye konuştu.

Eski oyuncular olan Zola, Adilovic, Ekigho, Kone, Lumu, Brands, Bahia, Fink, Ndiaye, Muyters ve Larbi gibi oyuncuların kulüpten alacaklarının olduğunun altını çizen Karayılmaz, \"Bunlar bizim elimizi kolumuzu bağlayacak. Bugün olmazsa Mayıs ayında, Mayıs’ta olmazsa Temmuz ayında finansal fair playi sağlayamadığımız taktirde tahtamızın açılması mümkün olmayacak. Bunlar da çok ciddi rakamlardadır. Bu anlamda bütün Samsun’a sesleniyorum, Samsunspor’a sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

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