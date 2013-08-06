Ahmet Erhan'a son veda

Tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden şair Ahmet Erhan (55), son yolculuğuna uğurlandı.



Ahmet Erhan için Maltepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, şair Ahmet Telli, yazar Nihat Genç ve vatandaşlar katıldı.

Şair Telli, basın mensuplarına, Erhan'ın hayatıyla şiiri örtüşen nadir şairlerden biri olduğunu söyledi.

Erhan'ın, Nazım Hikmet, Orhan Veli gibi öncü bir şair olduğunu ifade eden Telli, "O, bu dünyaya dahil değildi, hep müdahildi. Özellikle 2 Temmuz 1993'ten sonra Sivas'ta yitirdiği dostlarına çok üzüldü. Biran önce sanki onlara kavuşmak istiyormuş gibi bir hayat sürdü" dedi.

Ahmet Erhan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.



Ahmet Erhan kimdir?



Ankara'da 1958 yılında doğan Ahmet Erhan'ın çocukluğu ve ilk gençliği Mersin ve Adana'da geçti.

Türk dili ve edebiyatı öğrenimi gören Erhan, uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptı. Adana Demirspor'da futbol oynayan Erhan, ağır bir sakatlık geçirince şiir yazmaya başladı.

Erhan, ilk kitabı "Alacakaranlıktaki Ülke" ile 22 yaşında Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü kazandı.

Yunus Nadi, Cemal Süreya ve Halil Kocagöz şiir ödüllerine de değer bulunan Erhan'ın 11 şiir kitabı yayımlandı.