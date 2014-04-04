T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi savaşa götürür'

AKP kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat: Davutoğlu Başbakan Erdoğan'ı yanlış yönlendiriyor

04 Nisan 2014 02:14

AKP kurucusu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat , Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na "Davutoğlu Başbakan Erdoğan 'ı yanlış yönlendiriyor" dedi. Fırat, Davutoğlu'nun Türkiye'yi savaşa sokabileceğini de ekledi.

 

 CNN Türk ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına katılan gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

 

Davutoğlu bizi savaşa götürebilir

 

Konuşmasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler yönelten Dengir Mir Mehmet Fırat 'Davutoğlu Başbakan Erdoğan 'ı yanlış yönlendiriyor' dedi. Fırat, Aysever'in 'Davutoğlu bizi savaşa götürür mü?'sorusuna 'Evet, böyle bir tehlike var' yanıtını verdi.

 

Fezlekelerin üzeri kapatılamaz

 

Dengir Mir Mehmet Fırat, yolsuzluk fezlekelerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Bu fezlekeler ciddidir. Üzeri kapatılamaz. Bunların aklanacağı veya suçlu bulunacağı yer de Yüce Divan'dır. Ben Başbakan'ın yerinde olsam Yüce Divan'a gönderirim."

 

ETİKETLER

dengir mir mehmet fıratahmet davutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24