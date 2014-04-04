'Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi savaşa götürür'

AKP kurucusu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat , Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na "Davutoğlu Başbakan Erdoğan 'ı yanlış yönlendiriyor" dedi. Fırat, Davutoğlu'nun Türkiye'yi savaşa sokabileceğini de ekledi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına katılan gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu bizi savaşa götürebilir

Konuşmasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler yönelten Dengir Mir Mehmet Fırat 'Davutoğlu Başbakan Erdoğan 'ı yanlış yönlendiriyor' dedi. Fırat, Aysever'in 'Davutoğlu bizi savaşa götürür mü?'sorusuna 'Evet, böyle bir tehlike var' yanıtını verdi.

Fezlekelerin üzeri kapatılamaz

Dengir Mir Mehmet Fırat, yolsuzluk fezlekelerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu fezlekeler ciddidir. Üzeri kapatılamaz. Bunların aklanacağı veya suçlu bulunacağı yer de Yüce Divan'dır. Ben Başbakan'ın yerinde olsam Yüce Divan'a gönderirim."