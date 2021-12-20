Ahmet Davutoğlu: Sen kimin Cumhurbaşkanısın sayın Erdoğan?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şair Necip Fazıl Kısakürek'in 'Destan' şiirinden bir dizeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milletimizin cebindeki para her gün eriyor! Sen kimin Cumhurbaşkanısın sayın Erdoğan? Fakir fukaranın cebinden alıp kimleri zengin ediyorsun" diye yazdı.

Davutoğlu sosyal medya hesabından r Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Destan’ şiirinden “Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa!” dizesini paylaşarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa! Dolar uçuyor, Türk Lirası sürekli değer kaybediyor.

Milletimizin cebindeki para her gün eriyor! Sen kimin Cumhurbaşkanısın sayın Erdoğan? Fakir fukaranın cebinden alıp kimleri zengin ediyorsun?"