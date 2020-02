Ahmet Davutoğlu: Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin adayıdır, milletvekili adayı değilim

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak adayı olacağı ileri sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün (26 Nisan 2018) bir basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak "Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin adayıdır" dedi. Davutoğlu, genel milletvekili seçimlerinde aday olmayacağını da duyurdu.

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kritik bir eşikten geçerken, bu tarih nehrine kenardan bakmayı doğru bulmam. Tarihin arkasından koşulmaz, içinde koşulur, önüne geçilir. AK Parti’nin ilkelerine uygun her çalışmaya, hiçbir makam, mevki, unvan beklemeksizin katkıda bulunacağım; bunlara aykırı davranıldığında da, hiçbir tehdide kulak asmaksızın, kaygılarımı gerekli gördüğüm zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile de, kamuoyu ile de paylaşacağım.

"Bizim iki merciiye borcumuz vardır: Allah'a ve millete. Bu borçların ödenmesi için de bu gayreti sürdüreceğim. Bütün terör örgütleri ve türkiyeyle uğraşan kim varsa, hepsiyle verilecek mücadelede en ön safta olmaya devam edeceğim."

İstifa ederken "Kendi tercihim değil, zaruretten" demişti

AKP kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e daha yakın olduğu ifade edilen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin en yetkili merkez organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevlerinden istifa etmişti. İstifa açıklamasında "Yüzde 49,5 oy almış bir Başbakan olarak neden devam etmediği" sorusunun "haklı olduğunu" kaydeden Davutoğlu, "Mutabakatın olmadığı yerde aday olmam. Refik (yol arkadaşı) değişeceğine genel başkanın değişmesi daha doğru" demişti.

Davutoğlu, AKP'ye oy veren seçmenlere seslenirken, "yaşananların kendi tercihi değil, ortaya çıkan durumun yarattığı zaruretten kaynaklandığına" işaret etmiş; "aralarındaki insani hukuka karşı hiçbir spekülasyona izin vermeyeceğini" kaydettiği Erdoğan ile "ne gelişme olursa olsun, son nefesine kadar vefa ilişkisini sürdüreceğini, Cumhurbaşkanı'nın onurunun kendi onuru olduğunu" söylemişti.

Halk oylamasındaki sessizliği,

tartışma konusu olmuştu

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasına giden süreçte, Gül, Davutoğlu ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç gibi isimlerin sessizliği tartışma konusu olmuştu. İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları, özellikle bu üç isme "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yapmıştı.

Halk oylamasına iki gün kala (14 Nisan 2017) kürsüye çıkan Davutoğlu, oyunun rengini net bir şekilde belirtmeden şunları kaydetmişti:

"Milletimiz, her zaman doğru karar vermiştir. Sözde, kararda, sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. .17 Nisan’da Türkiye’nin her köşesinde hep beraber birbirimize selam verelim. Her komşu birbirine selam versin. Türkiye’nin geleceği parlak olacak desin. Kimse o sabah kaos çığırtkanlığı yapmasın."