Ahmet Davutoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırısına tepki: İsrail zulmediyor, iktidar susuyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısına tepki gösterdi. "Mescid-i Aksa onurumuzdur" diyen Davutoğlu, "İktidarın sessizliğinin izahı olamaz. Türkiye derhal harekete geçmeli, tepkisini ortaya koymalıdır." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisine Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İsrail zulmediyor, iktidar susuyor." diyen Davutoğlu, "İktidarın sessizliğinin izahı olamaz. Türkiye derhal harekete geçmeli, tepkisini ortaya koymalıdır. Mescid-i Aksa onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Mescid-i Aksa onurumuzdur"

"İsrail zulmediyor, iktidar susuyor. Mübarek Ramazan günü, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yönelik saldırılar asla kabul edilemez. İktidarın sessizliğinin izahı olamaz. Türkiye derhal harekete geçmeli, tepkisini ortaya koymalıdır. Mescid-i Aksa onurumuzdur."

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin saldırıları devam ediyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu.

Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı.

Kudüs’teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs’teki Al-Makassed Hastanesi’ne sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.