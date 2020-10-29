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Politika

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a mektup

29 Ekim 2020 18:25

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına denk geldiği için sağlıklarını tehlikeye atmamak için kongreye çağıramadıklarını belirttiği birer mektubu parti liderlerine gönderdi. Davutoğlu, bu mektuplardan birisini de yıllarca siyaset yaptığı ve birlikte çalıştığı AKP'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Türkiye genelinde örgütlenmesini tamamlayan Gelecek Partisi, 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da ANFA Fuar Merkezinde 1. Olağan Kongresi'ni yapacak. Pandemi nedeniyle Covid-19 önlemlerinin alındığı kongre için alışık olunmayan bir biçimde "davet edilmeme" gerekçelerinin açıklandığı mektuplar da parti liderlerine gönderildi.

Erdoğan'a giden mektup

Davutoğlu'nun imzasıyla gönderilen mektuplardan birisi de yıllarca içerisinde siyaset yaptığı AKP Genel Merkezi'ne gönderildi. Davutoğlu'nun, AKP Genel Başkanı Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektup şöyle:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı

İnsanı ve onurunu varoluşumuzun temeli gören partimiz, kurulduktan kısa bir süre sonra

teşkilatlanmasını tamamlamış, ilçe ve il kongrelerinde yeterli sayıya ulaşıp olağan büyük kongresini yapmaya hak kazanmıştır.

1 Kasım 2020 tarihinde ANFA Fuar Merkezi/Ankara'da 1. Olağan Kongremizi yapacağız. Demokratik siyasi geleneğimiz ve inancımız çerçevesinde tüm siyasi parti liderlerini kongremize davet etmek ve aramızda görmek bizi mutlu ederdi. Ancak; ülkemizi de etkileyen küresel salgın şartları ve bu salgının gerektirdiği önlemleri alma zaruriyeti ile sizlerin sağlığını tehlikeye atmamak adına kongremize davet edemeyeceğimizi üzülerek bildirmek isterim.

Sağlıklı ve hayatın normale döndüğü günlerde yeniden bir arada olmayı arzu ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum."

'Davet edilmeme' yazıları kimlere gitti

Kongreye davet edilememenin gerekçelerinin açıklandığı söz konusu mektubun gönderildiği siyasi partilerin listesi şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi - Recep Tayyip Erdoğan
  • Cumhuriyet Halk Partisi - Kemal Kılıçdaroğlu
  • Milliyetçi Hareket Partisi - Devlet Bahçeli
  • Halkların Demokratik Partisi - Mithat Sancar / Pervin Buldan
  • İyi Parti - Meral Akşener
  • Saadet Partisi - Temel Karamollaoğlu
  • DEVA Partisi - Ali Babacan
  • Demokrat Parti - Gültekin Uysal 
  • Hür Dava Partisi - İshak Sağlam
  • Anavatan Partisi - İbrahim Çelebi
  • Yeniden Refah Partisi - Fatih Erbakan
  • Demokratik Sol Parti - Önder Aksakal
  • Bağımsız Türkiye Partisi

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