Ahmet Davutoğlu: Konya'yı hedef alanlar kripto FETÖ'cülerdir

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, istifa eden Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla ifade vermesinin ardından Konya'ya yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Davutoğlu, "Bugün Konya'yı hedef alanlar, kripto FETÖ'cülerdir ve 28 Şubat'ın uzantılarıdır" dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Bylock kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermiş, bir gün sonra da başkanlık görevinden istifa etmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olan Şan'ın, serbest bırakılması tepki çekmişti.

Akyürek'in oğlunun düğün törenine katılan Davutoğlu, İstanbul'a dönerken havalimanında konuştu. Şan'ın olayı üzerinden Konya'ya yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu, Konya halkının, darbe gecesi birlik ve beraberlik içinde, darbeye karşı dimdik ayakta durduğunu belirtti.

"Kimse Konya'ya hakaret edemez"

FETÖ ile ilgili kim hangi suçu işlemişse, hukuki olarak en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

''Bu hain terör örgütüyle ilgili kim varsa, kim bu suça karışmışsa, hukukun gösterdiği şekilde, en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Konya'da kimse, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanları himaye etmez. Aksine bugün de böyle bir teşebbüs olsa bütün Konya, kollektif bilinciyle ayağa kalkar. Ortada iddialar varsa, adli süreç devam ediyorsa herkes bu adli süreci takip edecek. İlgili kişiler mutlaka açıklamaları yapar. Ben Türkiye Cumhuriyeti 26'ncı başbakanı olarak ve Konya milletvekili olarak şunu söylüyorum ki; kimse Konya'yı ilzam edecek tarzda suçlamada bulunamaz. Kimse Konya'nın mübarek ismiyle, Konya'ya hakaret edemez. En sert şekilde bu hain örgütün unsurları cezalandırmalıdır. Bunu da Türkiye'de adli makamlarımızın yapacağına inancımız tamdır. 28 Şubat’ın darbecileri de, onlarla işbirliği yapan FETÖ de en çok Konya'yı hedef almışlardır. Bugün Konya'yı hedef alanlar da kripto FETÖ'cülerdir ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Çok açık ve net söylüyorum."

"Kimse karnından konuşmasın"

Davutoğlu, Şan'ın serbest bırakılmasına bazı AKP milletvekillerinin de tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, ''Adli süreç yürüyor. Adli süreç konusunda Konya'da kimsenin kimseye bir himaye getirip gösterdiği gibi bir kanaate sahip değilim. Herkes hukuk önünde söyleyeceği sözü söyler. Bu hain terör örgütü her yere sızdığı gibi Konya'ya da sızmış ve içinde birtakım geçmişte unsurlar olmuş olabilir. Bunları da Konyalılar temizledi, çok da sağlık bir şekilde süreçler yürüdü. Ama Konyalı, bu hain terör örgütüyle işbirliği yapanı himaye etmez. Ahmet Şan çıkar, gerekli açıklamaları yapar. Böyle bir himayenin varlığı varsa herkes söylesin. Kimse karnından konuşmasın. Konyalılar olarak, Konya olarak böyle himaye söz konusu olamaz'' diye konuştu.