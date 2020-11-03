Ahmet Davutoğlu İzmir'de | "İmar barışının, kamu bütçe açıklarını kapatmak için, bir af kapsamına alınmasının zararlarını görüyoruz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6.9 şiddetinde depremin meydana geldiği İzmir'e gitti ve burada açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Geçmişte imar barışı adı altın yapılan bazı ruhsatsız binaların dahi kamu bütçe açıklarını kapatmak için, bir kaynak oluşturmak için bir af kapsamına alınmasının zararlarını görüyoruz" dedi.

İzmir'in ufuk şehri olduğunun altını çizen Davutoğlu, "İzmir, şehir bilinci çok yüksek bir yerdir. Benim ufuk şehir dediğim bir şehirdir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi. Hepimiz İzmirliyiz, hepimiz Türkiyeliyiz. Önce yaralarımızı saralım, sonra bütün bu yanlışlıkların üzerine konuşacağız inşallah, çok vaktimiz olacak" dedi.

"Ayda kızımızı, Elif kızımızı, İdil kızımızı kurtaran eller öpülür"

Davutoğlu, 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından çıkarılmasını 'büyük bir mucize' olarak niteledi.

Davutoğlu şunları kaydetti: "Biraz önce kurtarma ekiplerine de söyledim, 'Ayda kızımızı, Elif kızımızı, İdil kızımızı kurtaran eller öpülür'. Kaç yaşında, nereli olursa olsun öpülür. Bu insanlık destanıdır. Ayda'ya da Allah uzun ömürler versin."

AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin son derece özverili çalıştığının ifade ederek Davutoğlu "Arama kurtarma ekiplerimizin sayıları Türkiye ölçeğinde hala yetersizdir. Çok sayıda arama kurtarma ekibine daha ihtiyacımız var. Deprem sonrasında da halkımızın psikolojik rehabilitasyonu için çaba sarf etmemiz lazım" diye konuştu.

"Yeni bir imar yasası gerekli"

Türkiye'nin çok acil bir imar yasası çıkarmak zorunda olduğunu belirten Davutoğlu "Herkesi bağlayan, bütün tarafları bağlayana ama en önce de müteahhitleri bağlayan, açık, objektif kurallar koyan bir imar yasası çıkarmadan deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz çok zor" dedi.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte imar barışı adı altın yapılan bazı ruhsatsız binaların dahi kamu bütçe açıklarını kapatmak için, bir kaynak oluşturmak için bir af kapsamına alınmasının zararlarını görüyoruz. Kuralları objektif olarak ortaya konmuş bir imar yasasına ve il bazında şekillenmiş yeni bir anlayışa ihtiyaç var."