Ahmet Davutoğlu, HDP'li isimlerin gözaltına alınmasını eleştirdi: Esas bu tutarsız tavır terör örgütünün ekmeğine yağ sürer

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, video konferans ile gerçekleştirdiği Adıyaman 1. Olağan Kongresin'de yaptığı konuşmada 6 yıl sonra gerçekleştirilen 'Kobani operasyonu' ile HDP'li isimlerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Davutoğlu, "Bir taraftan sırf seçim kazanmak için kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan’ı devletin televizyonuna çıkartacaksın, öbür taraftan seçilmiş belediye başkanlarını ve siyasileri terör suçlamasıyla hapse atacaksın. Esas bu tutarsız tavır terör örgütünün ekmeğine yağ sürer" dedi.

"Tıpkı 1990'larda olduğu gibi yönetemedikçe, iradesini bürokrasiye, çıkar bloklarına, darbeci artıklarına teslim edenler gibi bunlar da yeni bir vesayet sistemi kuruyorlar" diyen Davutoğlu, "Millet sizi oylarıyla ülkeyi yönetin diye seçti. Siz ülkeyi garnizona çevirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?" diye sordu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevdikleri hakimler var, sevmedikleri de var. Sözlerini dinleyen, dediklerini harfiyen uygulayan, içeri at dediklerini atan, bırak dediklerini bırakan hakim ve savcılardan son derece memnunlar."

"Sabahları kalkınca aynı haberlerleri alıyoruz. Acaba bugün kimlerin evine baskın yapıldı diye haberlerde bunları görüyoruz" diyen Davutoğlu, "Sebep 6 yıldır süren bir dava. Eğer varsa terör davası neden bunların milletvekili, belediye başkanı seçilmesine onay verdiniz" sözlerini kullandı.