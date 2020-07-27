Ahmet Davutoğlu: AK Parti yüzde 1 oy alamayan 28 Şubat artıklarına muhtaç oldu

Davutoğlu, iktidarın Gelecek Partisi’ne yönelik baskılar yaptığını belirterek, "Bu kadar baskı yapılması iktidar olacağımız anlamına geliyor. Bir sonraki seçimin iktidarı Gelecek Partisi. İktidar bizimdir. Bizi hedef alanlar kendini ona göre ayarlasın" diye konuştu.

AKP'nin geçmişte savunduğu her şeyi bugün inkar ettiğini dile getiren Davutoğlu "Düne kadar 3 Y diyorlardı. Dün 3 Y ile mücadele edenler bugün 3 Y’den bahsedenlerle mücadele eder hale geldi. Yasakları, yolsuzlukları unuttular" ifadelerini kullandı.

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