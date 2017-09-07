Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir Samsunspor'da

Türkiye 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor, geçen sezon Sivasspor forması giyen Ahmet Cebe ve Kayserispor\'dan Ömer Kandemir\'i renklerine bağladı.

TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, Sivasspor forması giyen Ahmet Cebe ve Kayserispor\'dan Ömer Kandemir\'le sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri\'nde gerçekleşen imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, her iki oyuncunun da takıma katkısı olacağına inandıklarını ve transfer ile ilgili iki yabancı oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Samsunspor deplasmanına her zaman çekinerek geldiklerini söyleyen Ömer Kandemir, takımın hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını belirtirken, Ahmet Cebe ise Samsunspor forması giymekten onur duyduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından Ömer Kandemir 1 yıllık, Ahmet Cebe ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Detaylar

-Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu\'un açıklamları

-Ömer Kandemir\'in açıklamaları

-Ahmet Cebe\'nin açıklamaları

-İmzaların atılması

-Tebrik detayları

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA)