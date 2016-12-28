Ahmet Çalık için 5 milyon Euro!

Galatasaray Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık'ın peşine düştü, İlhan Cavcav 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.



Son iki sezonda ortaya koyduğu performansla takımının değişmez isimlerinden olan Ahmet Çalık, Fatih Terim'in de dikkatini çekerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.

Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki savunmacı için Gençlerbirliği'ne Çarşamba günü resmi teklif verecek. İlhan Cavcav futbolcusu için 5 milyon Euro istediğini açıklamıştı.

Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen 1.84 m boyundaki Ahmet 1 asist yaptı.