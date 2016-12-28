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Spor

Ahmet Çalık için 5 milyon Euro!

Gençlerbirliği formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyen Ahmet Çalık, 1 asist yaptı

28 Aralık 2016 12:48

Galatasaray Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık'ın peşine düştü, İlhan Cavcav 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Son iki sezonda ortaya koyduğu performansla takımının değişmez isimlerinden olan Ahmet Çalık, Fatih Terim'in de dikkatini çekerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti. 

Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki savunmacı için Gençlerbirliği'ne Çarşamba günü resmi teklif verecek. İlhan Cavcav futbolcusu için 5 milyon Euro istediğini açıklamıştı.

Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen 1.84 m boyundaki Ahmet 1 asist yaptı.

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