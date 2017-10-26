Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a: "Hakemin işi denge sağlamak değil, adaleti sağlamak"

\"Bunca yıllık hakemlik yaptım, böyle eyyam görmedim. Adeta eyyam sanatı yaptı\"

\"Çakır dünya markası olduğu için Türkiye\'de kötü maç yönetiyor !..\"

\"Caner o küfürü sokakta etse, dayak yer\"

\"Haftanın galibiyeti Evkur Yeni Malatyaspor\'dan\"

İSTANBUL, (DHA)

Spor Yazarı ve FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

10 Numara Muhabbet kanalına konuşan Çakar, Cüneyt Çakır\'ın derbi performansıyla ilgili, \"Böyle bir eyyam görmedim. Bu beraberlikte Çakır\'ın eyyam sanatı var\" dedi.

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çakar, \"Futbol yok, kaybeden, kazanan yok. Herkes hakem diyor, ama hiç bir takım \'hakeeeem!\' diyemiyor, maç berabere bittiği için. O maçı son dakikada Galatasaray kaybetseydi hakem diye bağıracaktı. Fenerbahçe, Hasan Ali\'nin pozisyonuna penaltı verilse ve maçı kaybetseydi Fenerbahçe bu sefer hakem diyecekti. Maçın berabere bitmesinde Cüneyt Çakır\'ın sanatı var. Çakır, maçın başından itibaren doğru kararlar verseydi, Fenerbahçe maçı kazanırdı. Eski bir hakem olarak görüşüm, Janssen\'in pozisyonu gol. Serdar\'a faul yok. Çok ortada bir pozisyon ama, benim şahsi görüşüm pozisyon gol. Arkasından Denayer\'e kırmızı kart verilmeli. Topla alakan yok, böyle insanlık dışı bir hareket yok. Fenerbahçe 1-0 öne geçse ve Denayer atılsa Galatasaray maçı çevirebilir miydi? Bu tartışılır\" diye konuştu.

\"ÇAKIR DÜNYA MARKASI OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE\'DE KÖTÜ MAÇ YÖNETİYOR\"

Hakem Cüneyt Çakır\'ın ciddi hataları olduğunu vurgulayan Çakar, \"Cüneyt Çakır gibi bir isme yakışmayan bir yönetim. Daha da kötüsü, böyle bir dünya markasına yakışmayacak bir eyyam sanatı var. Bunca yıllık hakemlik yaptım, böyle bir eyyam sanatı görmedim. Çakır, dünya markası olduğu için Türkiye\'de kötü maç yönetiyor. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi maçları çok fazla yönettiği için, Türkiye\'deki psikolojisi, Türkiye\'de bir maç yöneteyim, ne şiş yansın ne kebap. Hakemin kararı doğru karar vermektir, maçı idare etmek değildir. Gerekirse 3 penaltıyı arka arkaya vereceksin. Senin amacın denge sağlamak değil, adalet sağlamaktır. Çakır\'ın dünyanın en iyi maçlarını yönetiyor olması, Türkiye\'deki performansının sebebi\" dedi.

\"CANER O KÜFRÜ SOKAKTA ETSE, DAYAK YER\"

Beşiktaş\'ın Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Caner Erkin\'in, maçın hakemi Mete Kalkavan\'a küfür etmesi yorum yapan Çakar, şunları söyledi:

\"Efendi Beşiktaş deniyor, aksini söyleyen yok. Ama son haftalarda öyle şeyler gördük ki, söyleyecek söz yok. Önce Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında küfür etti. Bütün Türkiye gördü. Geçen de Caner Erkin, Mete Kalkavan\'a küfür etti. Eğer hakem duyup da atmadıysa Allah onun cezasını versin. Bence duymadı. Caner, sen terbiyesizlik yapmaya başladın. Sen kimsin kardeşim? Dikkat et, seni Beşiktaş\'tan kovarlar. Hiçbir yerde adam yerine koymazlar. Anlarım, maçta itirazlar olabilir. Hakem ayrılmış gidiyor, sen küfür ediyorsun. Bunu sokakta bir adama söylesen dayak yersin. Ki sen zaten çok dayak yemişsin 3 büyük kulüpte oynarken. Caner, artık gittiği her yerde dayak yiyen futbolcu olarak anılıyor.

\"EFENDİ BEŞİKTAŞ\'A YAKIŞIR ŞEKİLDE EFENDİ DAVRAN\"

Sen herkese atarlı giderli konuşursan, senin ağzını burnunu kırarlar. Haddini bil. Efendi Beşiktaş\'a yakışır şekilde efendi davran. Ceza almalı. Bir milli futbolcu 50 milyonun önünde hakeme küfür ediyor.\"

ÇAKAR\'DAN HAFTAYA BAKIŞ

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalına, haftanın enlerini de değerlendirdi:

Haftanın galibiyeti: Evkur Yeni Malatyaspor

Haftanın mağlubiyeti: Trabzonspor

Haftanın hüsran: Beşiktaş

Haftanın skandalı: Caner Erkin

Haftanın 10 numarası: Kerim Frei

Sarı kart: Jose Sosa

Kırmızı kart: Caner Erkin