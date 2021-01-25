Ahmet Çakar: Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum

Eski hakemler ve spor yazarları Malatyaspor-Galatasaray, Beşiktaş-Göztepe maçlarının hakemlerini eleştirdi. Ahmet Çakar bugünkü yazısında, "Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve Sabah yazarı Ahmet Çakar, hakem performanslarını eleştirirken şunları söyledi:

"VAR niye çağırmadı"

"Donk topu iyi sakladı, Babel'e verdi, o da vurunca gol oldu. Ha bu golü bir Süper Lig kalecisi yer mi orası tartışılır. Gol öncesi yan hakemin önünde çok açık bir faul var, bu faul verilmedi, gitti gol oldu. Ama dedik ya Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum. VAR'a gitse ya da VAR çağırsa Galatasaray'ın golü iptal edilecekti."

Çakar, "Beşiktaş'ta 3 oyuncu var ki Türkiye'de hiç kimsede yok. Aboubakar bir numaralı santrfor. Atiba her şeyi yapan adam ve Vida sadece iyi bir stoper değil aynı zamanda lider. VAR hakemlerini anlayamıyorum. Ersin'in Halil'e yaptığı hareket penaltı değilse hangi hareket penaltı ve VAR niye çağırmadı? Yazık, çok yazık!" dedi.

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"Hakem siyah beyazlılara 'pembe' baktı"

Eski hakem ve Sabah yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi Ali Şansalan'ın performansını değerlendirdi

Toroğlu, "Beşiktaş dün sahadan puansız da ayrılabilirdi. Hakem Ali Şansalan, bazı yerlerde aynı pozisyonlarda Göztepeli oyunculara kartlarını gösterdi ama Beşiktaşlıları es geçti. Yani hakem siyah-beyazlılara biraz 'pembe' baktı. Şu da var; Welinton düzgün bir hakeme çatarsa 90 dakikaları zor bitirir. Hakem kardeşim müsait olduğu zaman da maçı izlerse ne demek istediğimi anlar." diye yazdı.

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Penaltı verilmeliydi

Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban da Ali Şansalan'ın yönetimini eleştirdi.

Çoban, "Bence maçın en kritik anı 55. dakikada yaşandı. Kaleci Ersin, önünde duran Halil’e kontrolsüz şekilde çarparak düşürüyor. Bence bu pozisyonda Göztepe lehine penaltı verilmeliydi. Şansalan Beşiktaş lehine faul çaldı ve önemli bir yanlışa imza attı." dedi.

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