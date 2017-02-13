Ahmet Çakar: Sneijder'siz Galatasaray tam bir köy takımı

Sabah gazetesi spor yazarı ve Derin Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar, Sneijder'siz Galatasaray'ın bir köy takımı havası verdiğini belirterek "Galatasaray, dün gece çok şey kaybetti.Sadece 3 puan değil, hem seyircisinin desteği hem de birçok oyuncusunun saygınlığı bir 90 dakikada gidiverdi.Dün geceye baktığımızda Galatasaray bir Anadolu takımı gibiydi. Zayıf, organizasyondanyoksun ve etkisizdi. Sneijder olmayınca takım, tam bir köy takımı" dedi. Çakar, şampiyonluğun artık Galatasaray için psikolojik olarak çok zor olduğunun da altını çizerek "Sonuçta Galatasaray, diğer rakiplerinin kaybettiği haftada kazanıp, avantajlı duruma geçebilirdi ama bundan sonra Galatasaray için şampiyonluk puandan öte psikolojik olarak çok zor" diye yazdı.

Ahmet Çakar'ın Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

Galatasaray, dün gece çok şey kaybetti...

Sadece 3 puan değil, hem seyircisinin desteği hem de birçok oyuncusunun saygınlığı bir 90 dakikada gidiverdi. Üstelik belki de siz bu satırları okurken Riekerink de gitmiş olacak.

Dün geceye baktığımızda Galatasaray bir Anadolu takımı gibiydi. Zayıf, organizasyondanyoksun ve etkisizdi. Sneijder olmayınca takım, tam bir köy takımı.

Kimin ne yaptığı belli değil. Bazı oyuncular 'Galatasaray'da nasıl oynuyor' diye adeta saç baş yolduruyor. Koskoca Galatasaray'ın, koskoca ilk yarıda neredeyse bir pozisyonu yok. Buna karşılık Kayserispor, alıyor-veriyor, dripling yapıyor istediği gibi top oynuyor....

Ve gelelim gollere...

Galatasaray'ın yediği golleri, amatör takım yemez. Adeta birbirinin kopyası. İki duran top, herkes birbirine bakıyor, markaj yok, adam paylaşma yok ama kafayı vuran ikiKayserisporlu var.

Kabul edilebilecek goller değil. İlk devre sonunda adeta Galatasaray için maç bitiveriyor.

İkinci yarı, Galatasaray'ın oyuncu değişiklikleri başlıyor ama değişen hiçbir şey yok. Sadece sağdan soldan yapılan anlamsız ortalar. Bir de bu ortaları karpuz toplar gibi toplayan Kayserispor kalecisi Ahamada...

Yan toplarda en rahat maçını oynadı. Çıktı, çıktı aldı. Sadece son dakikada yanlışlıkla alamadı, orada da Eren, golünü attı.

Dün geceki tuhaflıklara, rezil oyuna rağmen çok garip bir şekilde Galatasaray, yine de bir puan alabileceği pozisyonu son saniyede kaçırdı. Maç sonuydu; Eren iyi vursa gol olurdu ve Galatasaray hiç hak etmediği bir puanı alabilirdi.

Sonuçta Galatasaray, diğer rakiplerinin kaybettiği haftada kazanıp, avantajlı duruma geçebilirdi ama bundan sonra Galatasaray için şampiyonluk puandan öte psikolojik olarak çok zor...

Hakem Hüseyin Göçek; bence son dakikada hata yaptı. Her ne kadar Eren elini koysa da bence rakibi itmiyor. Ama Hüseyin beraberlik golünü iptal ediyor.

Ayrıca Kayserisporlu oyuncu göğsüyle topu alıp gol pozisyonuna girdi ama Göçek bu pozisyonu da 'elle oynama' diyerek hatalı şekilde iptal etti.