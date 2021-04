Ahmet Çakar: Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine ifadeye çağrıldık

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldık" dedi.

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden açıklama yapan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in kendisini şikayet ettiğini ve ifadeye çağrıldığını belirtti. Çakar, "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldık.Güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor. Brodway deki “Fantom of the TELEKULAK “ adlı operamızın gala gecesine herkes davetlidir" diye yazdı.