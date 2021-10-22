Ahmet Çakar: MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının arkasında şantaj var

Sabah gazetesi yazarı ve eski hakem Ahmet Çakar, MHK'de yaşanan istifa depreminin perde arkasında şantaj olduğunu belirterek “Metin Tokat'ın istifasından Serdar Tatlı'nın istifasına kadar geçen 24 saat Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu 24 saat oldu” ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) önce Metin Tokat'ın daha sonra da Başkan Serdar Tatlı'nın istifası hakkında değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Tokat tarafından Serdar Tatlı'ya şantaj yapıldığını belirtti. MHK kurulurken Tatlı'nın tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini aldığını ifade eden Çakar, "Serdar Tatlı, bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı… Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al…" Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti" diye yazdı.

Metin Tokat'ı Tatlı'nın zorla istifa ettirdiğini belirten Çakar, MHK Başkanını istifaya götüren süreçte şantaj olduğu iddiasında bulundu ve şunları kaydetti:

"Metin Tokat'ı tanırım… Dürüst çocuktur ve akıllıdır. Bu istifa dilekçesi işleme konulduğunda Metin Tokat da haklı olarak isyan etti ve Serdar Tatlı'ya dedi ki; 'Ne o! Bütün bu skandalların ihalesini benim üzerime mi bırakacaksın, sen de kendini kurtaracaksın öyle mi! 'Konuşurum' dedi, 'Elimde bilgi, belge, kaset ne varsa kamuoyuna açıklarım' dedi. En önemlisi 'Bizi göreve getirenlerle yaptığın pazarlıklarla ipliğini pazara çıkartırım' dedi. Baktı ki Serdar, Metin Tokat çok ciddi, pabuç pahalı ne yapacağını şaşırdı."

“Metin Tokat'ın istifasından Serdar Tatlı'nın istifasına kadar geçen 24 saat Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu 24 saat oldu” diyen Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Altı okka kalbi olan Serdar Tatlı, bırakmak zorunda kaldı. Bırakmasa Metin Tokat konuşacaktı. Şimdi konuşmayacak. Hiçbir MHK üyesi konuşmayacak. Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe camiasını kandıran bazı çakallar, Serdar Tatlı'yı kullandılar. Serdar Tatlı da sıkışınca arkadaşını sattı. Bak Serdar Tatlı, yıllar önce İSKİ skandalında rüşvet alan genel müdürün karısı, eşi kendinden boşanmak istediğinde bir konuştu, iktidar düştü. Pek tabii ki seninle ilgili rüşvet gibi bir şey ima etmiyorum ama bundan sonra gelecek MHK'lara talimatımdır, Serdar Tatlı'yı bırakın maçlara gözlemci, temsilci, top toplayıcı bile yaparsanız aklınızı alırım."

Yazının tamamı için tıklayınız..