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Ahmet Çakar: Kim ne derse desin Fenerbahçe hakemle kazandı

'Van Persie artık uçan değil, iten Hollandalıdır'

21 Ağustos 2015 13:23

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Atromitos maçının son dakikalarında attığı tweetler sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Yunanistan temsilcisi Atromitos’u 1-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçına ilişkin yorumda bulunan Çakar, oyuna sonradan giren Hollandalı yıldız Robin van Persie’nin 89. dakikada attığı golde faul olup olmadığına ilişkin, “Kim ne derse desin Fenerbahçe hakemle kazandı. Van Persie artık uçan değil, iten Hollandalıdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu yorumlara sert tepki gösterdi.

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