Ahmet Çakar: 'Feda' diyordun, menemen yiyordun; devlet katkısıyla stadını bitirdin, hadsizlik yapma Fikret Orman

Sabah gazetesi spor yazarı Ahmet Çakar, Türkiye Kupası'na 'Süt kupası' diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı sözlerinden dolayı eleştirerek "Feda' diyordun, menemen yiyordun, devlet katkısıyla stadını bitirdin hadsizlik yapma" dedi. Orman için 'nankör' sözlerini kullanan Çakar "Fikret Orman hem nankör bir insan hem de bir futbol cahili olduğunu önceki geceki "Süt Kupası" açıklamasıyla ortaya koymuştur. Süt Kupası İngiltere ve dünya futbolu için çok önemli bir kupa olan İngiltere Lig Kupası'nın eski ismiydi ve devletin süt dağıtım fonunun sponsorluğundagerçekleştiriliyordu." diye yazdı.

Çakar'ın Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

Türkiye Kupası’na “Süt Kupası” diyen Fikret Orman bu ülkenin en önemli devlet bankası olan Ziraat Bankası’nı da aşağılıyor. Ziraat Bankası, Orman ve onun gibilerin kapı kapı dolaşıp 40 takla attıkları, kredi alabilmek için kapılarında yattıkları bankalardan biri

Ey Fikret Orman! Eski günleri ne çabuk unuttun. "Feda" diyordun, menemen yiyordun. Devletin katkısıyla stadını bitirdin, şimdi hadsizlik yapıyorsun.

Fikret Orman hem nankör bir insan hem de bir futbol cahili olduğunu önceki geceki "Süt Kupası" açıklamasıyla ortaya koymuştur. Süt Kupası İngiltere ve dünya futbolu için çok önemli bir kupa olan İngiltere Lig Kupası'nın eski ismiydi ve devletin süt dağıtım fonunun sponsorluğunda gerçekleştiriliyordu.

Tıpkı şu anda Spor Toto'nun ya da geçmiş yıllarda Turkcell'in sponsor olduğu gibi...

Saygısızlık Fikret Orman'da diz boyu.

"Süt Kupası" derken aslında en büyük aşağılamayı bu ülkenin en önemli devlet bankası olan Ziraat Bankası'na yapıyor. Ziraat Bankası, FikretOrman ve onun gibilerin kapı kapı dolaşıp 40 takla attıkları, kredi alabilmek için kapılarında yattıkları bankalardan biri. Fikret Orman üstelik nankör de... Stadı tamamlamak için milyonlarca Euro devlet desteği aldığı ortaya çıktı. Bunu da stat açılışında Sayın Cumhurbaşkanımıza yaklaşık 50 defa teşekkür ederek kanıtladı. Sen devletin spora yaptığı yardım ve sponsorlukları aşağılarsan bu kişi ve kuruluşları küstürürsen yarın aç kalırsın.

Eski günleri unuttun mu?

Ey Fikret Orman! Eski günleri ne çabuk unuttun. Feda diyordun, menemen yiyordun. Devletin katkısıyla stadını bitirdin, yine devletin en büyük bankasının sponsorluğundaoynanan Türkiye Kupası'nı hadsiz demeçlerinle aşağılamaya çalıştın. Eskilerin bir lafı vardır, "Yakışıklı olabilirsin, zengin olabilirsin, büyük mevkilere gelebilirsin, hatta Beşiktaş Başkanı olabilirsin ama Efendi olmak haddini bilmek galiba en önemli özelliği olmalı." Diğer bir soru, madem süt kupası, niye Arena'yı o hale getirdiğiniz? Seyirciniz atladı, yedek oyuncularınız sahaya daldı, hocanız rakibin suratını mıncıkladı sonra da Süt Kupası'ymış!

Acilen özür dilemelidir



Yine eskilerin bir lafı vardır, "Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş." Bence Fikret Orman, ciğere ulaşamadı, ama onu murdar etmeye çalışıyor. Murdar ettiği banka ise Türkiye'nin en büyüğü ve Türk sporuna sırf katkı olsun diye milyonlarca dolar yatırıyor. Fikret Orman, Ziraat Bankası'ndan ve bu kupaya emek veren insanlardan acil özür dilemelidir. Tabii ki özür kavramı nedir diye bir şeyi becerebiliyor ve biliyorsa...