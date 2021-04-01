Ahmet Çakar'dan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi: Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı onu hafta sonu göreceğiz

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, MHK'nin Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i görevlendirmesini eleştirdi. Çakar, "Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz" diye konuştu.

Hakemlik yaptığı dönemde kendinin de buna benzer bir atamayla karşılaştığını dile getiren Çakar, "Türk futbol tarihinde Serdar Tatlı'nın yaptığı olayı, bu rezilliği, aklı sıra gideri; tam 35 yıl önce bana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1989 yılında art arda Trabzonspor'un iki maçına beni atadılar. Önce Trabzon'da Trabzonspor-Sarıyer, ardından da İstanbul'da Galatasaray-Trabzonspor maçlarını yönettim. O gün bugündür böylesine rezillik yaşanmadı" dedi.

Çakar, "O günler çok gençtim, anlayamamıştım. Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, Sergen Yalçın, 'Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nin görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz!" ifadelerini kullandı.

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