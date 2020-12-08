Ahmet Çakar'dan Hande Sümertaş'a tehdit: Saçının başının oynadığını hissedersem, seni üzerim!

Eski hakem Ahmet Çakar, beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'a canlı yayında "Bir daha saçının başının oynadığını hissedersem seni üzerim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a canlı yayında tehdit etti.

Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.