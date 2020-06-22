Ahmet Çakar: Alper Ulusoy, Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdiği yazısında, "Dün gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Galatasaray kazanmayı hak etmemiş olabilir. Özellikle son 5-6 dakikada mağlup Gaziantep tek kale de oynamış olabilir ama Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, eski bir hakem olarak utanç duyduğunu belirterek, "Uzatma dakikaları belki dakika 100, kaleci Okan yattı topu aldı. Ama hakem günah çıkartacak ya 8 saniye ayağıyla Galatasaray aleyhine bir çift vuruşa hükmetti daha doğrusu icat etti, bu çift vuruştan da penaltı geldi ve Galatasaray'ın bence şampiyonluğu resmen gitti.

Sonuçta eski bir hakem olarak utanç duydum. Hepimiz hata yaptık, hepimiz yanlış penaltılar verdik ama bir takımın aleyhine manasız bir icatta bulunup takımın puanını gasp etmedik. MHK utanç duymalıdır, hakem utanç duymalıdır." diye yazdı.

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