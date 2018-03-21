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Spor

Ahmet Çakar: Alex haindir, heykeli yıkılmalıdır

Abdülkerim Durmaz, tepki göstererek Alex'i korudu

21 Mart 2018 19:13

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza hakkında olay sözler sarf etti.

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer almayı başaran Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın Türkiye ziyareti gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Alex geride kalan hafta sonu İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu'nda Sadettin Saran'ın locasında takip etmişti. Alex'in gelişi sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılanırken başkan Aziz Yıldırım bu durumdan hoşnut olmamıştı.

Konuyla ilgili olarak konuşan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, geceye damga vuran sözler söyledi. Çakar, "Alex'in Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeli yıkılmalıdır. Alex artık bir Fenerbahçe hainidir. Buraya bazı mihraklar tarafından getirilmiş bir haindir. Artık efsane değil bir kestanedir" suçlamasında bulundu. Ahmet Çakar'ın bu ithamına yanıt yine eski bir

Eski Fenerbahçeli futbolcu Abdülkerim Durmaz ise buna tepki gösterek şu sözleri sarfetti:

"Alex, ben ve benim gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kırmızı çizgisidir. Alex'e asla laf ettirmem. Ne demek heykel yıkılsın. Olabilir mi böyle bir şey. Yeter yahu."

 

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