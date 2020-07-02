Ahmet Bulut: Arda Turan'ın transferi için yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, 33 yaşındaki oyuncunun transferi için yurt dışından 1-2 takımla görüştüklerini söyledi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona ile sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona eren tecrübeli futbolcu ile ilgili Skorer'e konuştu.

Menajer Bulut, "Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi. Görüştüğünüz kulüpler var mı?" şeklindeki soruya, "Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz. Yakında transferi netleşir" şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transferine sıcak baktığı Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray'a da imza atacağı konuşuluyordu. Ancak 33 yaşındaki yıldız, büyük olasılıkla yurt dışında kariyerine devam edecek