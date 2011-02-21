Ahmet Bucak: CHP bana vekillik önerdi

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Nerede bu Ergenekon, adresini verin; gidip üye olacağım” açıklamasının yankıları sürerken CHP, Susurluk Davası’ndan yargılanan Sedat Bucak’ın kardeşi Ahmet Bucak’a milletvekilliği teklifi götürdü. Bucak, teklifi kabul ederse hazirandaki genel seçimlere CHP’nin Şanlıurfa’dan milletvekili adayı olarak girecek.

2011 Haziran Genel Seçimleri yaklaşırken, partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. Önceki seçimlerden Güneydoğu’dan kan kaybederek çıkan CHP, Şanlıurfa için Bucak aşiretiyle temasa geçti. CHP, Sedat Bucak’tan sonra aşireti temsil eden kardeşi Ahmet Bucak’a teklif götürdü. Ahmet Bucak, Taraf gazetesine yaptığı açıklamada bu teklifi değerlendirdiğini söyledi. Bucak, adaylık teklifiyle ilgili şunları anlattı: “Milletvekili olmayı düşünüyorum. CHP’den teklif aldım. Ama diğer partilerden de teklifler geliyor. Aile olarak bütün teklifleri değerlendirmeye aldık. Ailede ağırlık kazanan görüş Bucaklar’ın, bağımsız olarak seçimlere girmesi yönünde.”

Kulislerde, Bucak’a götürülen teklifinin CHP içinde de rahatsızlıklara yol açtığı konuşuluyor. Bazı partililer, aşiretin Susurluk çetesiyle olan bağlantılarnın ve Güneydoğu’daki bozuk sicilinin CHP’ye zarar vereceğini ifade ediyor.

CHP’nin teklifi Bucak aşiretini de ikiyi böldü. Aşiret üyeleri, CHP’ye geçmenin kendi oylarını azaltacağını savunuyor. Özellikle Siverek’te bir milletvekilliğine kesin gözüyle bakılıyor. CHP’ye katılmanın, bu oyları kaybettireceğini savunan aşiret üyeleri, riske girmeye niyetli değil.

Deniz Baykal’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’nun, genel seçimlerde Güneydoğu’ya özel önem verdiği kamuoyuna yansımıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, “Ergenekon’a üye olacağım” açıklamasıyla, CHP’nin Güneydoğu’daki umutlarına darbe vurmuşa benziyor. Buna bir de Susurluk’da ortaya çıkan devlet-çete-mafya bağlantılı Bucak aşiretine adaylık teklifi götürmesi eklenince, CHP’nin bölgede şansının daha da azaldığı yorumları yapılıyor.



Teklifi il yönetimi yapmadı

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Vedat Melik ise kendilerinin Ahmet Bucak’a adaylık teklifi götürmediklerini savundu. Şu ana kadar üç ilçe başkanı ve eski il başkanının istifa ederek adaylıklarını açıkladıklarını söyleyen Melik, Ahmet Bucak’ın “CHP’den teklif geldi” açıklamasıyla ilgili olarak da “Ben ve teşkilatımdan böyle bir teklif gitmedi. Başkası götürmüşse bilemem” dedi.



