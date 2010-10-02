-AHMET AYIK DÜNYA GÜREŞİNİN BAŞINDA KEMER (A.A) - 01.10.2010 - Ahmet Ayık, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) üyeliğinden asbaşkanlığına seçildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde devam Güreş Merkezleri Eğitim Semineri'nde AA muhabirine açıklama yapan Ahmet Ayık, FILA üyeliğinden asbaşkanlığına seçildiğini belirterek, bir iki gün içinde asbaşkanlığının tescil edileceğini kaydetti. Ayık, ''Bu Türk güreşi için iyi bir gelişme'' dedi. FILA'ya yeniden seçilmesiyle toplamda 18 sene hizmet etmiş olacağını anlatan Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burada, bireylerden çok, başarılı yani kolektif bir çalışmayla herkesin Türk güreşine emek vermesi lazım. Yani şampiyon olan da olmayan da... Herkes el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Türk güreşi ancak öyle kurtulur. Öyle kurtulacağına ben inanıyorum. Yani ben değil de biz olmalıyız. Türk güreşinde herkes bir ucundan tutmalı. Görevi olan ya da olmayan taşın altına herkes elini koymalı ki Türk güreşi belirli bir yere gelsin.'' Türk güreşinin serbestte biraz bocaladığına işaret eden Ayık, genelde ise durumun iyi olduğunu kaydetti. Serbestte de Türk güreşinin en kısa zamanda kendini yenileyerek eski günlerine döneceğini vurgulayan Ayık, Kemer'deki seminerin de Türk güreşi için önemli olduğunu belirtti. Ayık, ''Çünkü Türk güreşine genelde baktığımız zaman, güreş eğitim merkezleri, Türk güreşinin kaynağı ve altyapısıdır. Oralara çok önem vermek lazım. Federasyonumuz da bu konuda çalışmalar yapıyor'' diye konuştu.