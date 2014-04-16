'Ahmet Atakan ölümsüzdür' yazısına 6 bin lira ceza

Antalya’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Kaleiçi'nde Güzel Sanatlar Galerisi duvarına 'Ahmet Atakan Ölümsüzdür' yazan Naim Doğan'a, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yazının temizlenmesi için 150 lira masrafı daha önce ödeyen Doğan'ın hapis cezası, 6 bin lira para cezasına çevrildi.

DHA’da yer alan habere göre, Antalya'da Gezi eylemleri sırasında çıkan olaylar nedeniyle bireysel olarak ayrı ayrı açılan farklı davalarda yargılanan 4 kişi ceza aldı. Antalya 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Nisan Cuma günü görülen davalarda 29 yaşındaki Doğan Erdoğan 4 ay, 21 yaşındaki Hamdi Can ve 25 yaşındaki Doğuş Canleylek ise 10'ar ay hapis cezası aldı. Söz konusu cezalar şartlı tahliye kapsamına alındı.

Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Gezi olayları nedeniyle yargılananlar arasında bulunan 29 yaşındaki Naim Doğan'a Hatay'da 9 Eylül'deki eylemde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Atakan'a atfen, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı Kaleiçi'ndeki Güzel Sanatlar Galerisi binasının duvarına yazdığı 'Ahmet Atakan Ölümsüzdür' şeklindeki yazı nedeniyle 7 Nisan'da 1 yıl hapis cezası verildi. Doğan'ın cezası da 6 bin lira para cezasına çevrildi.

Masrafı ödedi

Naim Doğan, kamu malına zarar vermekten yargılandığı bu dava sonuçlanmadan önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün boyanın temizlenmesi için 150 lira masraf çıkardığını ve bu parayı da ödediğini söyledi. Doğan, verilen cezayı adil bulmadığını belirtti.

Beraatlar cezaya dönüştü

Antalya'da daha önce Gezi davası dosyalarında bireysel olarak açılan davaların tamamından beraat kararı çıktığına işaret eden sanıkların avukatı Hakan Evcin, hem 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun hem de memura direnme suçlarından beraat kararı verildiğini ancak son günlerde 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararlarda duruşma savcısının sadece "Evet bunlar toplantı ve gösteriye katıldılar, bana göre tutuklanmaları gerekiyor" şeklindeki mütalaası üzerine doğrudan ceza verilmesi yöntemine gidildiğini söyledi.

Temyize gidiyor

Evcin, cezaların toplantıya katılmaktan 5 ay, memura direnmekten 5 ay olmak üzere iki şekilde verildiğini belirterek, "Bize göre yanlış. Çünkü daha önceki savunmalarımızda hep söylüyorduk; Türkiye'nin her yerinde beraat kararları çıkarken, sadece iktidarı hoş etmek için böyle kararlar çıkıyor. Tabii ki bunlarda devletin de sorumluluğu olacak, devletin bu kişilerin gözaltına alınması nedeniyle tazminat yükümlülüğü olacaktı. Çok büyük maliyetler çıkacağı düşünülerek bunun yapıldığını zannediyoruz. Temyiz hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Sanık Naim Doğan'ın Güzel Sanatlar Galerisi'nin duvarına 'Ahmet Atakan Ölümsüzdür' yazması nedeniyle ceza almasıyla ilgili Evcin, "Kendisi öncesinde zararları karşılamak istediğini söyledi, zarar çıkartıldı ve ödedi. Daha sonra orası boyandı ama 1 yıl hapis cezası verildi. Para cezası da olsa, bu suçlamalardan ceza almış olması hukuk faciası, çok büyük bir hata" dedi.