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Spor

Ahmet Arslan ikinci kez Grand Prix Şampiyonu ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 23:55

-Ahmet Arslan ikinci kez Grand Prix Şampiyonu ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Slovenya'da düzenlenen ''2011 yılı WMRA Grand Prix Finali''nde Ahmet Arslan, 32. Smarna Goda Dağ Koşusunu birinci bitirerek ikinci kez grand prix şampiyonluğuna ulaştı.  Slovenya'nın Ljubljana yakınlarında düzenlenen koşuyu Ahmet Arslan, 42.02.0'lık derece ile birinci tamamlarken, İsviçreli David Schneider 42.34.7'lik derecesiyle ikinci, İtalyan Gabriele Abate ise 42.43.6'lık derece ile üçüncü tamamladı.  İkinci grand prix şampiyonluğuna ulaşan Arslan, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, ''Rakiplerim gelmeyince kendi yarışımı koştum. Tek başıma koşmak benim kaderim oldu'' dedi. Ahmet Arslan, bu yarışmada aldığı 120 puan ile toplam puanını 397'ye çıkardı.

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