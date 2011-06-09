-AHMET ALTAN'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yazıları nedeniyle ''yazılı bir ileti yoluyla kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme'' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Altan ile avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Altan, gazetenin 15 Ocak 2011 tarihli sayısında ''Kum Saati'' köşesindeki ''Erdoğan ve Kof Kabadayılık'' başlıklı yazı ile 18 Ocak 2011 tarihli aynı köşedeki ''Dava'' başlıklı yazıyı kendisinin yazdığını, savunmasını yazılı olarak hazırladığını ve ayrıca okuyacağını söyledi. Savunmasını okuyarak, aynen tekrar ettiğini belirten Altan, ''Suç kastım yoktur. Kars'ta yıktırılan heykel nedeniyle eleştiri ve uyarı amacıyla yazılmış bir yazıdır. Suçsuzum, beraatime karar verilsin'' dedi. Hakim, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, davacı olarak kamu hukuku, müşteki olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterildiği iddianamede, Ahmet Altan'ın, genel yayın yönetmeni olduğu Taraf gazetesinde 15 ve 18 Ocak 2011'de yayımlanan yazılarında ''basın yoluyla hakaret'' suçunu işlediği belirtiliyor. Altan hakkında TCK'nın 125/1, 2, 3/a ve 4. maddeleri gereğince ''Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına yazılı ileti yoluyla kamu görevlisine görevinden dolayı basın ve yayın yoluyla saldırdığı'' iddiasıyla 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.