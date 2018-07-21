Ahmet Altan'ın ilk cezaevi fotoğrafı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın Silivri cezaevinden ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Açık görüş sırasında çekilen fotoğrafı Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan Twitter hesabından, "Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer. Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer. Hikâyeler kalır... Anlatılmaya değer hikâyeler... Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ İşte bu da bir Silivri hikayesi...” mesajıyla paylaştı.

23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Altan, kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak ile birlikte darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.