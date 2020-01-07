Ahmet Altan’ın tutuklu bulunduğu dosya daireler ve mahkeme arasında geziniyor

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Ahmet Altan, Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulan dosya mahkemeler ve daireler arasında geziniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada verilen mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulmuş, Altan ve Ilıcak 4 Kasım 2019’da tahliye edilmişti. Altan, 13 Kasım’da yeniden tutuklanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararında dosyanın istinaf yolunun açık olduğu belirtilmişti. Dosya önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nde oradan görevsizlik verilerek 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise, CMK 307 gereği dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.

"Gerçekten Türkiye bir 'hukuk devleti' mi?"

Konuyla ilgili açıklama yapan Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu şunları söyledi:

“Tahliye edilen Ahmet Altan, Türk Yargı tarihinde görülmemiş bir hukuksal skandalla, başkanı karardan iki gün önce atanan yan mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Bu hukuksuz ve yasaya aykırı tutuklama ardından, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'nun 307 maddesi 3. fıkrası gereği yasa yolunun temyiz yasa olduğu ve dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamama rağmen yasa yolunun istinaf yasa olduğunda ısrar edildi.

“Yeni yılın son günü dosya İstanbul Bölge Mahkemesi'ne gönderildi. Ancak ilk önce incelemeyi yapan 2. Ceza Dairesi yerine 3. Ceza Dairesine dosyanın gönderildiğini öğrendik. 3. Ceza Daire 03.01.2020 Cuma günü görevsizlik kararı vererek dosyayı 2. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

“Avukatı olarak ben de derhal öncelikle bu hukuksuz ve yasaya aykırı tutuklamayı denetlemesi için mecburen İstanbul Bölge 2. Ceza Dairesi'ne dilekçe vermeye başladım. Ve hukuka uygun bir sonuç alıncaya kadar da her gün dilekçe vereceğimi kamuoyuna açıkladım.

“Ancak biraz önce İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi benim de sürekli ve ısrarlı bir şekilde hatırlattığım ilgili yasa gereği, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere İstanbul dosyayı 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.

“Bu 'hükümle tahliye' ertesi bir yan mahkeme tarafından tutuklanamayacak olan Ahmet Altan'ın özgürlüğüne hukuksal bir zorbalıkla el konulmuş olmasına karşın bu hukuksal skandala ve zulme son vermeden hapishanede tutulması anlamına geliyor. Gerçekten Türkiye bir 'hukuk devleti' mi?”

Dosya mahkemeler ve daireler arasında dolaşıyor

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk mahkumiyet kararının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gitmiş, karar "hukuka uygun" bulunmuştu. Dosya daha sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay'ın bozma ilamının ardından dosya yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Kasım'daki tahliye kararında "istinaf yolu" açıktır hükmü düştü. Bunun üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne gitti. 3. Ceza Dairesi'nin görevsizlik kararının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise dosyayı doğrudan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne göndermek yerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya şimdi Yargıtay'a gidecek.