Ahmet Altan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör propagandası" cezaları onandı, "Atatürk'e hakaret" cezası bozuldu

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan’ın Haberdar.com'da Haziran 2016'da kaleme aldığı 'Ezip Geçmek' başlıklı yazısı nedeniyle iki ayrı suçtan çarptırıldığı 5 yıl 11 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesince onandı.

Altan’ın Taraf gazetesinde 4 Kasım 2011’de yayınlanan “CHP” başlıklı yazısı nedeniyle ‘Atatürk’e hakaret’ suçlamasıyla çarptırıldığı mahkumiyet kararı ise beraat yönünde bozuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Altan hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından dava açıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2018 tarihinde bu suçlardan Altan'ı toplam 5 yıl 11 aylık hapis cezasını onadı. Daire, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurduğu hükmün usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek onadı. Daire bu kararı oy birliği ile aldı. Ahmet Altan'ın İstinaf Mahkemesi'nde onanan bu karara Yargıtay nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi ise Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ilkelerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasetçilere yönelik eleştirilere daha fazla hoşgörü gösterilmesi gerektiğine ilişkin içtihatına vurgu yaparak mahkumiyet kararının bozulmasına ve beraat verilmesine karar verdi.